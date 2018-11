Condooms passen op Utrecht Centraal

Daarom vraagt de stichting in de aanloop naar Wereld Aids Dag (1 december) op ludieke wijze aandacht voor condoomgebruik: met een pop-upstore op station Utrecht Centraal waar je condooms kunt uitproberen en zien welk merk en type condoom het best bij je past. Om de klanten van dienst te zijn is zijn er een condoomadviseur en een meettool om de eigen maat te checken. „Een paskamer zorgt ervoor dat mensen discreet condooms kunnen passen, mochten ze daar natuurlijk behoefte aan hebben”, belooft de stichting.

„Extra groot, klein, dun of dik. Voor mannen, voor vrouwen, voor langer plezier. Met ribbel, nop, vleugel, design, noppen, met een tintelend of juist met een verdovend middel. Welke het beste bij je past, goed beschermt én lekker zit, is voor elk mens anders”, zegt Soa Aids Nederland.

Hanna Bos, arts infectieziektebestrijding van stichting zegt dat condoomgebruik niet meer de norm is, ze wil dat de overheid met een publiekscampagne over veilig vrijen komt.

Onder seksueel actieve jongeren daalde het gebruik van condooms van ruim 80 procent in 2009 naar 55 procent vorig jaar. Tegelijkertijd is het aantal gevallen van soa’s toegenomen. Van de volwassenen met een losse partner of onenightstand gebruikt ruim de helft van de mannen en 40 procent van de vrouwen geen condoom.