UWV: weinig baangarantie bij studie archeologie

Er zijn grote verschillen in arbeidsmarktpositie na het behalen van een universitair masterdiploma. Accounting geeft de beste kansen. Alumni vinden snel vast werk met een hoog inkomen. Ook econometrie, tandheelkunde en een universitaire lerarenopleiding voor exacte vakken als wiskunde en natuurkunde scoren goed.

Volgens het UWV is het lastig om na een matige startpositie nog een inhaalslag te maken op de arbeidsmarkt. Bij archeologie blijft het beeld zeer matig. Bij filosofie, internationale betrekkingen en kunst- en cultuurstudies verslechtert de arbeidsmarktpositie zelfs in de tien jaar na afstuderen. Er zijn uitzonderingen. Alumni van internationaal en Europees recht beginnen matig, maar binnen tien jaar verbetert de baanzekerheid en het inkomen sterk. Ook voor afgestudeerde politicologen neemt het succes later toe.

Jaarlijks nemen circa 39.000 studenten in Nederland een universitair masterdiploma in ontvangst.