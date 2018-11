Agenten willen rol familie Henriquez inperken

Volgens de advocaten Thijs Kelder en Caroline de Sitter hebben de advocaten van de familie Henriquez tijdens de behandeling van de zaak door de rechtbank veel te veel ruimte gevraagd en gekregen, en heeft de rechtbank teveel de oren laten hangen naar „invloeden van buitenaf. „De nabestaanden domineerden daardoor het proces tegen de agenten DH01 en DH02. Dat is niet hoe het strafvorderlijk hoort en hoe de wetgever de rol van nabestaanden heeft bedoeld”, aldus Kelder vanmorgen tijdens de start van het hoger beroep in de rechtbank op Schiphol.

Volgens Kelder leek met name advocaat Richard Korver de rol van een tweede aanklager te spelen. Hij riep het hof op om ,,een oneerlijk proces – twee tegen één – te voorkomen.” Advocaat Korver reageerde verontwaardigd. ,,Ze hebben mijn cliënt monddood gemaakt, en nu proberen ze hetzelfde met de nabestaanden.”

De Sitter en Kelder drongen er bij het hof ook op aan om het verzoek van de nabestaanden om de namen van de agenten bekend te maken, af te wijzen. Volgens hen is er nog steeds sprake van bedreigingen aan het adres van de politie in het algemeen, maar deze agenten en hun gezinnen in het bijzonder. Ze citeerden recente teksten op social media waarin werd geschreven dat ,,het jachtseizoen is geopend”, en werd opgeroepen om een volkstribunaal op te richten, de doodstraf te eisen ,,of gewoon die kutagenten neer te knallen.” De Sitter: ,,Huiveringwekkend om te moeten lezen.”

Volgens de advocaten is het afschermen van de identiteit van de agenten de enige manier om te voorkomen dat de dreigementen worden uitgevoerd. Dat de nabestaanden niet weten wie verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van hun familielid, vinden De Sitter en Kelder ,,geen schending van een fundamenteel recht. Het zwaarwegend belang van de agenten en hun gezinnen moet prevaleren boven al het andere.”

Volgens advocaat Richard Korver is er al sinds ruim een jaar geen sprake van dreigementen. Bovendien zijn er verdachten tegen wie de volkswoede groter was dan tegen de agenten, zoals Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, en Robert M., die tientallen baby’s en peuters seksueel misbruikte. Hun identiteit werd evenmin afgeschermd, aldus Korver.

Volgens de advocaat worden nu juist de nabestaanden belemmerd in het uitoefenen van hun rechten. Ze kunnen niet onderzoeken of de agenten vaker betrokken zijn geweest bij geweldsincidenten. Desnoods nemen de nabestaanden volgens de advocaat genoegen met het uitsluitend verstrekken van de namen aan hun raadsman, áls er maar onderzoek kan plaatshebben.

De agenten hadden volgens hun raadslieden liever een streep onder de zaak willen zetten, maar gingen toch in hoger beroep tegen hun veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar, omdat ze zich oneerlijk behandeld voelen. Kelder: ,,De rechtbank heeft keer op keer de beelden van het incident kunnen bekijken, de rapporten van deskundigen aangehoord en er rustig naar kunnen kijken. Diezelfde rust en kennis was de agenten niet gegund. Die zaten in een situatie van hevig wederspannig verzet.”

Het hof beslist op 5 december.