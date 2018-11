’Prostaatkanker nog steeds taboe’

Praten over seksualiteit en intimiteit na een diagnose van prostaatkanker zou voor veel mannen lastig zijn, mochten ze met de ziekte (43 procent) worden geconfronteerd. Ook het kennisniveau over de prostaat blijkt gebrekkig: ruim een derde van de respondenten weet niet wat de belangrijkste functie van de prostaat is. Een enkeling denkt zelfs dat de prostaat een klier onder de oksel is.

Sommige patiënten ervaren de mogelijke gevolgen van prostaatkanker, zoals erectie- en incontinentieproblemen, als een verlies van hun mannelijkheid, vertelt uroloog Remco de Vries van het prostaatkankercentrum. Dat maakt het praten erover moeilijk.

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen. Jaarlijks krijgen meer dan 100.000 mensen in Nederland de diagnose. Dat zullen er door de vergrijzing steeds meer worden. Het onderzoek is gedaan in het kader van de Movember-maand, waarin veel aandacht is voor onder meer prostaatkanker en teelbalkanker.