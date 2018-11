’Meeste jongeren niet echt mediawijs’

AMSTERDAM - Bijna twee derde van de Nederlandse jongeren heeft zijn mediagebruik niet goed genoeg onder de knie. Zo hebben jongeren moeite de commerciële en politieke belangen te doorzien die bij media komen kijken. Driekwart herkent niet wanneer een bericht op Instagram is gesponsord of een foto overduidelijk is gemanipuleerd. Ruim 60 procent beseft niet dat vloggers op YouTube worden betaald uit de reclameinkomsten van het videoplatform.