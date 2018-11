Handel in rotte appels lucratief

Volgens goed ingevoerde bronnen in de Rotterdamse marktwereld zouden sommige kooplui een nieuwe inzamelproef van marktafval misbruiken. Door fruit dat al rot is bij de groothandel mee te nemen, zouden ze in ruil daarvoor tegen een vriendenprijsje hun verkoopwaar kunnen inkopen. Het rotte fruit zou vervolgens kosteloos worden weggegooid in de vuilniswagens van de gemeente.

Een betrokkene ziet per marktdag een toename van vijf tot tien kuub naar bijna 32 kuub afval, na de start van de proef.

Gratis afvalbak

Op dit moment zamelt de gemeente Rotterdam alle afval ongesorteerd in. Op de markt verschijnen aan het einde van de dag een of meerdere vuilniswagens waar de marktkooplui hun vuil gratis in kunnen deponeren. Ook de rotte appels, beschimmelde peren belanden in één grote bak die naar de stort gaat.

De inzet van de vuilniswagen is een afvalverwerkingsproef waar de gemeente dit jaar mee begon. „Voorheen waren de marktkooplui zelf verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van hun afval, en moesten ze dat ook zelf bekostigen, maar dat leidde tot veel zwerfafval op de marktpleinen en in de buurten daar omheen. Dat vonden wij onwenselijk”, zegt een woordvoerster van de verantwoordelijke dienst Stadsbeheer.

’Geen bewijs’

De woordvoerster kan de vermoedens van ’afvalhandel’ wegens gebrek aan bewijs niet bevestigen. „We zien wel dat er veel afval wordt aangeboden aan het einde van marktdagen, maar bewijs van misbruik hebben we niet. Het is lastig te bewijzen welke deals marktkooplui maken met hun groothandelaren. Wel gaan we in samenwerking met de marktkooplui kijken hoe we eventueel misbruik in de toekomst kunnen voorkomen.”

Daarvoor, maar ook vanuit milieuoogpunt, wil Rotterdam het afval van verschillende stadsmarkten op korte termijn anders inzamelen. „Nu wordt alles op één hoop gegooid, maar daar zit ook afval tussen wat te recyclen of composteerbaar is”, aldus de woordvoerster.

De proef wordt aanpast in overleg met de kramers. „We willen een circulair alternatief ontwikkelen voor de huidige afvalverwerking dat past binnen de kaders van de circulaire doelen van het huidige college voor de stad én waardoor het in de buurt nog schoon blijft. Op welke termijn dit af is, weten we nog niet.”

’Vuilniszakken’

Een fruitverkoper op de markt in Delfshaven wil onderstrepen dat de marktkooplui zich gewoon aan de regels houden, maar dat er simpelweg veel kan binnen de regels, onder weinig toezicht. Hij heeft alvast enkele suggesties voor de toekomst. „De gemeente zou ons vuilniszakken kunnen geven, desnoods met naamopdruk zodat alles goed traceerbaar is, zodat we al bij onze kraam afval kunnen scheiden. ”