Zeker 20 afvalbakken ontploft in Utrecht

Ook vreest de stad voor autobranden, daarom zijn vanaf gisteren zes extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) de straat opgegaan die zich specifiek focussen op de autobranden.

Al vier auto’s

De boa’s surveilleren tussen 14.30 uur 23.00 uur in de ’hotspot gebieden autobranden’, volgens de gemeente. Gisteren was dat in Overvecht, waar afgelopen maand al vier auto’s in vlammen opgingen. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht kan echter niet direct de link met vuurwerk of vandalisme van jongeren gelegd worden, omdat de oorzaak pas later bekend wordt na politieonderzoek.

Maandagavond vloog nog een auto in brand in Overvecht. Ⓒ Michiel van Beers.

Woordvoerder Hadassa Koopmans: „Het accent ligt op het verzamelen van informatie, bijvoorbeeld over het gedrag van aanwezige jeugdgroepen. Ook gaan ze gesprekken aan met buurtbewoners.” In overeenstemming met politie wordt iedere dag bepaald waar het team wordt ingezet.

500 euro

De gemeente richt zich ook op het pakken van daders van prullenbakbranden. Het opblazen van prullenbakken gebeurt in de hele stad en de vervangingskosten lopen jaarlijks in de duizenden euro’s. De kosten zijn afhankelijk van het type afvalbakken. „Voor de meest voorkomende Utrechtse afvalbak zijn de vervangingskosten zo’n 500 euro per stuk”, aldus Koopmans.

De vuurwerkbommen worden in alle wijken gehoord door bewoners. Zo werden in Utrecht Oost al meerdere prullenbakken opgeblazen, bijvoorbeeld bij het Napoleonplantsoen. „Het zijn echt hele harde knallen, waar je enorm van schrikt. De volgende dag zie je dan de schade, waarbij het vaak ook nog lang duurt voordat de gemeente zo’n opgeblazen prullenbak opruimt”, aldus een buurtbewoner die anoniem wil blijven.

’Meldplicht’

De politie is het inmiddels helemaal zat en wil in ieder geval tijdens de jaarwisseling een meldplicht voor mensen die gepakt zijn met illegaal vuurwerk. De gemeente is daar nog niet op ingegaan. Daarnaast roept de politie op om vuurwerkoverlast te melden bij de gemeente via ’slim melden’ op de website. Ook kunnen burgers overlast melden via meld.nl. De handel in- en opslag van illegaal vuurwerk mag bij de politie zelf gemeld worden.

De gemeente stelt tijdens de jaarwisseling dit jaar meer vuurwerkvrije zones in. Volgend jaar wordt mogelijk voor het eerst een vuurwerkshow gehouden. De hoop is dat particulieren zelf minder vuurwerk afsteken. Afgelopen jaarwisseling gingen meer dan 30 auto’s in vlammen op.