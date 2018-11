Rechter fluit Trump terug over illegalenbeleid

De rechter had zich op initiatief van twee burgerrechtenorganisaties gebogen over een decreet dat Trump op 9 november had uitgevaardigd. Dat decreet zou negentig dagen geldig zijn en was bedoeld om illegale immigratie te ontmoedigen. Migranten die vanaf Mexico de VS in wilden, mochten alleen nog bij officiële grensposten asiel aanvragen.

De rechter in San Francisco wees erop dat het Congres duidelijk heeft laten vastleggen dat immigranten in de VS asiel kunnen aanvragen en dat het daarbij niet uitmaakt hoe ze de Verenigde Staten zijn binnengekomen. ,,Hoever de autoriteit van de president ook mag reiken, hij mag de immigratiewetten niet herschrijven om daarmee een beperking op te leggen die het Congres uitdrukkelijk heeft verboden'', zei rechter Jon Tigar.