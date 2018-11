Transavia duikt in gat Ryanair

De Ierse prijsvechter besloot Eindhoven als basis te sluiten, nadat het Nederlandse personeel staakte tegen de slechte arbeidsvoorwaarden. Daardoor krijgt Transavia nu meer plek om er vliegtuigen te parkeren.

Voor Transavia is uitbreiding op regionale luchthavens noodzakelijk, omdat Schiphol vol zit en KLM daar het netwerk van verre vluchten in stand moet houden. Ook het nieuwe Lelystad Airport is met ingang van 2020 een serieuze optie voor de vakantievluchten van Transavia.

Naar de zon

Vanaf vandaag breidt de budgetvlieger vanaf Eindhoven uit met meer vluchten naar Marrakech, Krakau, Palma de Mallorca, Barcelona, Valencia, Malaga, Sevilla, Athene en Faro. Het gaat om 30.000 extra stoelen tot eind maart 2019.

Transavia wil ook in de zomermaanden extra vluchten inzetten vanaf Eindhoven Airport, aldus een woordvoerder.