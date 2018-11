Collega’s ontslagen op basis van een post-it

Tijdens een vergadering bij Keytoe moesten alle 45 werknemers een naam opschrijven op een briefje. Degene met de meeste stemmen vlogen eruit, zo schrijft het AD.

Keytoe was in de problemen gekomen na een aantal tegenslagen. Vijf grote klanten haakten af. „We zijn met de groep bij elkaar gekomen en constateerden dat het probleem te groot was en we nog maar twee maanden alle salarissen konden betalen”, vertelt Lennard Toma, die als organisatiepsycholoog bij het bedrijf werkt tegen de krant.

De 23-jarige Raphael Schuler werd weggestemd. In de krant zegt hij: „dat was niet de fijnste manier. Je voelt dat wel, ja. Als je collega’s het zeggen, is het erger dan als je baas het zegt. Maar ik snap de situatie wel.”

Volgens hem voelde de beslissing ’wel eerlijk’. Volgens Toma zijn alle weggestemde mensen ’positief weggegaan’. Vier van de vijf hebben alweer een andere baan.

Keytoe is bekend van een app waarbij collega’s elkaar dagelijks beoordelen op basis van gevoel. Een goede beoordeling betekende een hoger salaris. De app liep al snel vast en klanten haakten af.