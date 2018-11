Minister Grapperhaus belt John van den Heuvel

„Grapperhaus belde me net na de gelijkmaker van Virgil van Dijk”, grapte John dinsdag in de radio-uitzending Evers Staat Op van Radio 538. „Ik beloof dat iedereen ermee bezig is, niemand vindt dit leuk.”

De misdaadjournalist, die al sinds december wordt beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), laat het er niet bij zitten. „Ik ga gewoon door met mijn werk”, zegt Van den Heuvel. „Ik ben er teleurgesteld over en ben het er ook niet mee eens.” Volgens hem is het „lulkoek”. dat de studio niet te beveiligen zou zijn. 'Zo ingewikkeld is het toch niet? Ik vind het een beetje slap allemaal.”

Maar ik kan er niet zoveel aan doen. Ik vind het te gek voor woorden dat de autoriteiten hiermee zwichten voor de dreigementen.” Volgens de misdaadverslaggever is het een slecht signaal en een verkeerde keuze om hem te verbannen uit de studio. „Criminelen die een grote mond opzetten worden nu op deze manier in de kaart gespeeld.”

De misdaadverslaggever levert dinsdagavond opnieuw zijn bijdrage aan RTL Boulevard vanuit een studio van De Telegraaf. Zijn komst naar de RTL-studio op het Leidseplein brengt te veel risico’s met zich mee, vinden burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, hoofdofficier van justitie Nicole Zandee en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg. Naar de achtergrond van het besluit moet John van den Heuvel gissen, maar hij vermoedt dat de dreiging niet langer uit de hoek van motorclub No Surrender komt. In december deed de journalist aangifte tegen No Surrender.

Van den Heuvel: „In het begin kwam de dreiging uit de hoek van No Surrender. Er zijn redenen om aan te nemen dat het niet meer uit die hoek kom. Maar hoe het precies zit, het hoe en wat, dat weet ik niet.” Van den Heuvel zegt daarover niet te worden geïnformeerd door politie en justitie. „Dit is achter mijn rug om besloten door de driehoek. Tegen mij zeggen ze niet alles. Aan de ene kant begrijp ik dat wel, omdat ze misschien een bron beschermen. Maar als ik niets weet, ga ik straks wellicht iets zeggen waardoor de dreiging alleen maar toeneemt.”

Van den Heuvel blijft zijn bijdrages leveren aan RTL Boulevard via een satellietverbinding. „Ik kan gelukkig mijn werk nog doen, maar het wordt me zo wel moeilijk gemaakt. Ik ben er niet gelukkig om, RTL niet en de journalistenvakbond NVJ ook niet.”