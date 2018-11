Politie verrast met details over penis en teelballen

De man zou zich, zonder T-shirt en met de broek op de enkels, hebben gemasturbeerd voor de ogen van de verschrikte studente. Dat gebeurde zaterdagnacht om 1.15 uur op straat in York. De studente was alleen.

De man ’bleef vijf minuten en ging daarna weg’, schrijft de politie. De studente was inmiddels weggelopen en had de politie gealarmeerd.

We zoeken...

Maandag kwam de politie met een opvallend opsporingsbericht. Het riep burgers op om naar een lange, dikke man uit te kijken die ’opvallend bleek is, tussen de 35 en 45 jaar oud, weinig schaam- of borsthaar heeft, geen tattoo’s en zoals beschreven een kleine penis met testikels die opvallend laag hangen’.

Inmiddels zijn detectives op de zaak gezet, is er extra politie-patrouille in York en zou een heuse ’klopjacht’ zijn begonnen. Het signalement van de verdachte is na de berichtgeving in Britse media erover aangepast.