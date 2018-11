Italië legt beslag op migrantenschip Aquarius

AzG-medewerkster Karline Kleijer, die de missie van de Aquarius voor het redden van immigranten aanstuurt, zegt dat Italië het migrantenschip beschuldigt van het afgeven van menselijk afval in Italiaanse havens. Volgens Italië ging het om afval dat mogelijk besmet was en had het daarom als ziekenhuisafval moeten worden afgegeven. Ook vindt Italiaanse justitie dat het scheiden van afval op de Aquarius niet goed is gebeurd.

AzG noemt de maatregel van de autoriteiten een ,,ongefundeerde maatregel die uitsluitend is bedoeld om medische-humanitaire acties op zee verder te criminaliseren''. Kleijer: ,,Dat scheiden van het afval hebben we zo goed mogelijk proberen te doen. En wat het afgeven van besmettelijk menselijk betreft: de Italiaanse justitie doelt onder meer op kleren die migranten aanhadden en die besmet zouden zijn omdat de migranten ziekten als schurft of tbc hadden opgelopen. Het gaat nogal ver om dan te spreken van het afgeven van besmettelijk afval.''

De Aquarius ligt momenteel in de haven van Marseille. Tot in september voer het schip onder de vlag van Panama. In die maand trok Panama de registratie van het schip in. Zolang er geen andere vlag is gevonden, kan de Aquarius de zee niet op om migranten te redden.