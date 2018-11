’McCann mogelijk nog in leven bij pedo-bende’

Edgar gelooft dat Maddie ’op ieder moment’ nog zou kunnen opduiken, hoewel ze ’geen idee’ meer zal hebben over haar ware identiteit, zo vertelt Edgar in gesprek met The Sun. Hij denkt ook dat ze nog steeds in Portugal zou kunnen zijn.

McCann verdween in 2007 toen ze lag te slapen in Portugal, waar ze samen met haar ouders was. Kortgeleden hebben de ouders van Maddy verteld dat ze goede hoop hebben dat de politie in Londen dichterbij een doorbraak komt. De politie onderzoekt twee verhaallijnen.

Toch moet de politie ook het vermoeden van Edgar serieus nemen, zo vraagt hij. Hij denkt dat de verantwoordelijke kidnappers misschien wel bekend zijn, maar worden beschermd. „We komen bij het twaalfde jaar van de vermissing, dat is een hele tijd, maar ik denk dat ze nog steeds in leven kan zijn, en dat iemand de daders beschermt. Iemand weet wat er is gebeurd. Het wordt tijd dat diegene naar voren komt.”

De ouders van McCann. Ⓒ Reuters

Edgar gelooft dat Maddie – die als ze nog leeft nu 15 jaar zou zijn – mogelijk met haar ontvoerders in een schuilplaats ergens ’underground’ zit aan de Portugese kust, al kan ze ’overal ter wereld’ zijn.

Zaak seksslavin

Hij linkt de zaak aan die van de ontvoerde seksslavin Jaycee Lee Dugard die, zo beschrijft hij, ’terugkwam na dood te zijn’. Dugard werd in 1991 ontvoerd op 11-jarige leeftijd en werd achttien jaar lang vastgehouden. Terwijl iedereen dacht dat ze overleden was, werd ze in 2009 levend gevonden. Ook Maddy kan ’op ieder moment’ gevonden worden, zegt Edgar.

„Ze kan ergens verborgen worden. Mogelijk heeft ze geen idee meer van wie ze is en weet ze niets van de wereldwijde klopjacht waar ze het middelpunt van is. (...) Het belangrijkste element: er is nog geen lichaam gevonden. Als pedofielen een kind doden, dumpen ze het lichaam vaak dichtbij. Dat lijkt hier niet het geval.”