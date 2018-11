Oranje is terug

De voetballers toonden alleen veerkracht in de laatste tien minuten. Maar ze hebben zich geplaatst voor het minitoernooi van de Final Four dat in juni zal plaatsvinden. Nederland, Engeland, Zwitserland en Portugal doen hieraan mee.Vooraf had niemand hier rekening mee gehouden. Maar het nieuwe Oranje onder leiding van Koeman heeft nieuw ´elan´ gekregen! Hierbij behoort rechtstreekse plaatsing voor het EK in 2020 tot de mogelijkheden.

Lucas Meijer