TNO: geen gevaar koolmonoxide cv-ketels Nefit

TNO deed onderzoek nadat RTL Nieuws eerder dit jaar problemen met de Topline-ketels van Nefit aan het licht bracht.

Dat bleek dinsdag op een persconferentie bij Nefit in Deventer. TNO onderzocht lekkages van de ketel en mogelijk brandgevaar. Van dit type cv-ketels zijn circa 128.000 stuks in Nederland verkocht. Warmtewisselaars in de brander in de ketel bleken te verbuigen met lekkage van rookgassen tot gevolg. TNO acht het risico van verspreiding van koolmonoxide door de ketel in de woning echter zeer klein, mits de ketel is voorzien van een nieuwe brander.

Duizenden van die wisselaars zijn eerder al vervangen. Het onderzoeksinstituut raadt Nefit aan om ketel met oude branders actief op te sporen om deze te vervangen.

De onderzoekers bekeken 45 retour gezonden ketels met beschadigde warmtewisselaars van het nieuwe type. De ketels lekten maar verspreidden nagenoeg geen koolmonoxide. Vermoedelijk verbrandt deze vrijwel direct. Ook als er zoveel rookgas ontsnapte dat de isolatie in de ketel smolt, leidde dit niet direct tot brand. TNO onderzocht niet de branders van het oudere type. Daarvan heeft Nefit al gesteld dat die niet goed zijn en vervangen moeten worden.

In februari 2017 had Nefit al een terugroepactie voor de oudere branders. Van circa 30.000 toestellen is niet duidelijk of daarvan de oude warmtewisselaars vervangen zijn. „Wij roepen eigenaren op om die te vervangen”, zei Jan Rijnen, commercieel directeur van Nefit. Hij kent geen gevallen van koolmonoxidevergiftigingen door deze ketels. Wel zijn zeventien meldingen van brandschade gedaan die zijn terug te voeren tot de originele brander. Voor Rijnen zijn de conclusies helder. „De aanbevelingen uit dit rapport volgen we op. Wat ons betreft zijn de conclusies helder en is het ’case closed’.”