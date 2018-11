Premier Rutte: klootzakken pakken die Van den Heuvel bedreigen

Premier Rutte noemt het ’een nederlaag’ dat de misdaadjournalist niet meer bij RTL-Boulevard kan aanschuiven. Voor personen die bedreigingen uiten heeft Rutte geen goed woord over. „Wij doen er alles aan om deze klootzakken te pakken.” Volgens de bewindsman is het nu niet te voorkomen dat Van den Heuvel niet meer aanschuift. „Anders neem je grote risico’s met een persoon.” Bovendien zei Rutte het ’heel erg’ te vinden voor hem, RTL-Boulevard en voor De Telegraaf.

Tweede Kamerleden van D66, PvdA en SP noemen het ’onacceptabel’ dat dreiging van een aanslag door criminelen een journalist beperkt in het uitoefenen van zijn werk. Van den Heuvel verzorgt zijn bijdragen noodgedwongen via een verbinding met de studio van De Telegraaf.

D66 en PvdA vragen minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om opheldering, vooral omdat er onlangs nog afspraken zijn gemaakt om zulke situaties te voorkomen. „Ik wil de feiten van de minister horen. Wellicht komt het door capaciteitsproblemen bij de bewakingsdienst, we moeten in ieder geval weten wat er verkeerd gaat om aanvullende maatregelen te treffen”, aldus D66-Tweede Kamerlid Sneller. Hij noemt het ’een verkeerd signaal’ dat Van den Heuvel nu zelfs niet meer kan aanschuiven bij RTL-Boulevard. „Het is een lokale afweging, maar daar hoeft het niet per se te eindigen.”

Ook PvdA-Kamerlid Kuiken trekt aan de bel bij de minister. „Dit vind ik echt vreselijk. De vrije pers en het vrije woord komen steeds verder onder druk te staan”, reageert ze op Twitter. Kuiken vindt ’dat we niet moeten toegeven aan deze criminelen.”

SP-Kamerlid Van Nispen vindt het een overheidstaak om te zorgen voor veiligheid. „Er moet dus worden gezorgd voor voldoende capaciteit bij de diensten om John van den Heuvel zijn werk te laten doen. Maar vooral om onderzoek te doen naar de verantwoordelijken.”