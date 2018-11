Busvervoerder wil gratis ov-kaart voor zwartrijders

De busmaatschappij hoopt met een nieuwe manier van straffen het grote aantal zwartrijders in de stad nieuw gedrag aan te leren, meldt Omroep Flevoland. „Dit leidt naar verwachting tot minder zwartrijders en uiteindelijk ook tot minder agressie en geweld, waar iedereen blijer van wordt”, zegt een woordvoerder.

Instappen zonder kaartje kan nu een boete opleveren van 50 euro. Maar als het aan de vervoersmaatschappij ligt, krijgen zwartrijders die gepakt worden eenmalig de kans om te kiezen voor een ’boetepakket’ van 37,50 euro. In het pakket zit een ov-chipkaart met tien ritten, een folder over goed gedrag in het openbaar vervoer en hoe een ov-pas kan worden opgeladen. Wordt iemand daarna wéér gepakt, dan kost dat de zwartrijder alsnog 50 euro.

’Onzin’

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het experiment. Als het aan Ulysse Ellian ligt, gaat er een streep door het plan. ’Wat een onzin’, schrijft de plaatselijke VVD-fractievoorzitter op Twitter. Volgens hem geeft allGo met dit beleid zwartrijders een vrijbrief in plaats van streng te handhaven. Keolis, het moederbedrijf van allGo, heeft na de ontstane commotie op sociale media al laten weten het plan te heroverwegen.