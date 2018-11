Aanvaller Brussel was op proefverlof ondanks negatief advies

Dat meldt Het Nieuwsblad. De dader, die aangeduid wordt met I.T., zou later door een agent worden neergeschoten en verkeert momenteel in levensgevaar. Het Brusselse parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor ’moordpoging in terroristische context’.

Dat betekent niet dat er al zekerheid is over het terroristische karakter van de feiten. „We hebben nog geen duidelijkheid over het motief van de dader”, zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. „De man kon nog niet verhoord worden. Wel hebben getuigen hem ’Allahu Akbar’ horen roepen.”

Messteek

De aanval vond dinsdagochtend omstreeks 5.30 uur plaats net voor het hoofdcommissariaat van de Brusselse politie aan de Kolenmarkt, in het centrum van de hoofdstad. Een hoofdinspecteur van de politie die daar patrouilleerde, kreeg een messteek in de hals van de 33-jarige Belg I.T. De agent werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

Een collega vuurde na de aanval drie keer op de dader. De man werd door één kogel getroffen, in de borst.

