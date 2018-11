Turkse site citeert opname moord Khashoggi

Uit de opnames zou verder blijken dat Khashoggi zeven minuten ruziede met vier mannen, daarna werd hij overgebracht naar een ander deel van het consulaat. Daar zouden geluiden van foltering en geweld te horen te zijn.

Volgens de krant Hürriyet zijn in totaal de stemmen van zeven mannen te horen. Eén van de sprekers is geïdentificeerd als Mahir Mutrib, een vaste metgezel van de Saoedisch kroonprins Mohammed bin Salman. De kroonprins wordt gezien als het brein achter de moord.

Ook is de persoon te horen die in de kleren van Khashoggi naar buiten zou gaan. „Het is raar om de kleren te dragen van iemand die ik twintig minuten geleden heb vermoord”, zegt Mustafa al-Modaini.

Vorige week bevestigde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan officieel het bestaan van geluidsopnamen van de moord op Khashoggi.