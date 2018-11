Eind van de dag belde mijn dochter. Ze vroeg of ik niks ontvangen had. Zij bleek de rozen te hebben besteld en had extra bijbetaald voor een kaart in het pakje. Zij heeft daarna met de firma gebeld en die leverde de dag daarop een nieuw doosje met rozen af met excuses van Bloompost uit Velp. Bedankt dochter en Bloompost

Wil Linssen, Zonnemaire