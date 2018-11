Aanpak vuurwerk: accounts Instagram offline

Wie er achter die accounts zitten, is nog niet bekend. Er is nog niemand opgepakt. Het staat nog niet bij elk account vast dat er daadwerkelijk in vuurwerk werd gehandeld.

Door samenwerking met hogeschool Windesheim en het landelijke Project Oorworm kwamen de negenhonderd accounts op Instagram in beeld.

De politie wil met de actie duidelijk maken dat internet helemaal geen veilige, anonieme omgeving is voor mensen die vuurwerk verhandelen. Op deze manier wordt de handel via Instagram gefrustreerd. Bovendien wil de politie voorkomen dat grote hoeveelheden vuurwerk in slaapkamers of schuren terechtkomen.