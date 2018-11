Flitser in Italiaans dorpje registreert 58.000 snelheidsduivels

De burgemeester van Acquetico, een dorpje van 120 inwoners in het noorden van Italië, was de snelheidsduivels in zijn straten helemaal zat. Alessandro Alessandri installeerde daarom een tijdelijke snelheidscamera. Die nieuwe snelheidsmeter is inmiddels uitgegroeid tot een goudmijn voor de Italiaanse overheid. In slechts twee weken tijd werden 58.000 snelheidsovertredingen gemeten.

Veel weggebruikers hebben lak aan de maximaal toegestane snelheid van 50 kilometer per uur. Eén automobilist scheurde zelfs met 135 kilometer per uur door het dorp, melden Italiaanse media.

De situatie is volgens Alessandri ’krankzinnig’ voor inwoners die even de straat over willen steken. Veel omwonenden zijn al behoorlijk op leeftijd, aldus de burgemeester. „Je wilt geen geld verdienen met boetes, maar het is noodzakelijk om de veiligheid van de mensen te garanderen.”

De burgemeester is voornemens de tijdelijke camera nu voorgoed te laten hangen.