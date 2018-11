Meer loon voor werknemer met beperking

Via een tijdelijke regeling wordt mensen met een beperking straks toegestaan om maximaal zo’n 130 euro per maand meer te verdienen dan het bijstandsniveau. Het is onderdeel van een breed pakket met vijftien maatregelen om mensen met een beperking aan het werk te krijgen. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) lanceert dat ’brede offensief’ vandaag.

„Wie nu bijvoorbeeld tien uur werkt met loonkostensubsidie en geen andere inkomstenbron of vermogen heeft, krijgt een aanvulling op het loon tot bijstandsniveau”, legt Van Ark uit. „Ga je twintig uur werken, dan is de aanvulling nu nog steeds tot bijstandsniveau. Je gaat er dan dus niet op vooruit. Dat stimuleert niet.” Met haar nieuwe regeling wordt dat dus anders. „Mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken houden daardoor met elk uur dat ze werken iets meer over.”

In het maatregelenpakket van Van Ark staan verschillende plannen om meer mensen met een beperking aan de slag te krijgen. Volgens de VVD-bewindsvrouw zit de arbeidsmarkt daar momenteel ook op te wachten, er is in veel sectoren immers een groot gebrek aan arbeidskrachten.

Van Ark steekt onder meer 70 miljoen euro in het verbeteren van een systeem waarmee werkgevers en potentiële werknemers aan elkaar gekoppeld worden. Verder heeft ze veel voornemens om regels te vereenvoudigen. Nu is er een oerwoud aan regels rondom mensen met een beperking of ziekte. Zo bestaan er zes verschillende methodes om de ’loonwaarde’ van mensen te meten, daar wil de staatssecretaris er één van maken.

Het kabinet wil stimuleren dat mensen met een uitkering aan de slag gaan. Zij zijn vaak bang dat ze bij ontslag, bijvoorbeeld in de proeftijd, niet direct weer een uitkering krijgen. Daardoor gaan ze uit angst niet zo snel aan het werk. Het kabinet heeft nu afgesproken dat Wajongers altijd terug kunnen vallen op de uitkering als het werken toch niet lukt en er wordt ook niet gekort op de uitkering als ze gaan studeren.

Het doel is om tot 2026 maar liefst 125.000 extra werkplekken voor mensen met een beperking te realiseren. Het valt echter op dat de maatregelen in het pakket nog concreet uitgewerkt moeten worden. Wetgeving moet in de meeste gevallen nog worden geschreven en verschillende doelstellingen van het kabinet worden aan commissies overgelaten. Toch wilde Van Ark nu vast laten zien wat de contouren voor haar beleid zijn, zegt ze.

Een belangrijke peiler voor haar voorgenomen beleid met arbeidsgehandicapten, de loondispensatie, ging na veel protest toch niet door. Met dat systeem zouden mensen met een Wajong-uitkering minder loon betaald kunnen worden dan het minimumloon. Omdat ze minder aankunnen, was het idee. Dat systeem zou aantrekkelijk zijn voor de werkgever. Maar dat gaat dus niet door en Van Ark heeft nu uitgewerkt hoe ze mensen met een beperking wél de arbeidsmarkt op wil krijgen.