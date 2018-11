’Op straat gezet en vergeten’

Van de aangeboden ’overname van de zorg’ door naburige centra komt volgens hen weinig tot niets terecht. ,,Sinds de onverwachte sluiting van het ziekenhuis staan we met onze rug tegen de muur”, schrijven drie ’bariatrische’ patiënten – Paula de Grijs, Natasja Dorfler en Gerda Sterrenburg – in een brief aan premier Rutte.

,,We zijn in het diepe gegooid en moeten zelf maar zien boven te komen en hopen dat we ergens houvast vinden.” Tot bariatrische chirurgie behoren alle operaties die als doel hebben ernstig, soms levensbedreigend overgewicht (zoals morbide obesitas) te verlagen – onder meer via maagverkleiningen en darmomleggingen.

De brief, waarvan een afschrift is gestuurd aan Fleur Agema (PVV) en Lilian Marijnissen (SP), is opgesteld namens zo’n 3500 Slotervaart-lotgenoten die deel uitmaken van een door de drie patiënten geleide besloten internetgroep.

Voor nazorg en mogelijke complicaties waren Dorfler, Sterrenburg en De Grijs (al enige jaren) aangewezen op het Slotervaartziekenhuis, waarmee zij heel vertrouwd waren. ,,De artsen en verpleegkundigen wisten er álles van iedere patiënt die daar onder behandeling was. Als er iets aan de hand was, als we buikpijn hadden, dan hoefden we maar de spoedeisende hulp te bellen, en stond er een dokter klaar”, zegt 55-jarige Paula de Grijs uit Almere.

De drie patiënten leggen premier Rutte het gevaar uit van onvoldoende alerte zorg, waarvan naar zij zeggen nu sprake is. ,,Als je heel veel afvalt, dan kunnen er ook complicaties optreden zoals een inwendige hernia (afknelling van de darm). Is levensgevaarlijk bij niet of te laat behandelen; je moet dan met spoed geopereerd worden. Of een ontstoken galblaas. En er zijn ook mensen die een zo ernstig ijzertekort hebben, dat een bloedtransfusie of ijzerinfuus nodig is.”

In de patiëntengroep hebben zich de afgelopen weken al enkele van dergelijke complicaties voorgedaan, waar onvoldoende spoedeisend op is gereageerd door de ’waarnemers’. Gerda Sterrenburg: ,,Nu merken we ook aan de reacties dat op complicaties in andere centra niet zo serieus wordt ingegaan als door onze Slotervaart-behandelaars. Ernstig en zeer verontrustend.”

In de aanloop naar het faillissement was 45-jarige Natasja Dorfler uit Amsterdam ,,behoorlijk ziek”, vertelt zij. Mevrouw Dorfler kampte met complicaties na de plaatsing van haar ’distale gastric bypass’, waarbij niet alleen sprake is van een maagverkleining maar ook een darmomleiding. ,,Kort voor de sluiting had ik nog uitslagen van een onderzoek gekregen. Die waren niet heel goed, nog steeds ben ik ziek. Toen ik mij bij OLVG-West meldde, dat zorg zou overnemen, kreeg ik het gevoel niet echt welkom te zijn.”

Het OLVG zegt haar uiterste best te doen om ’Slotervaart’-patiënten goed op te vangen. ,,Onze intentie is goed: we doen ons best, we hebben zelfs extra poli’s gedraaid. Maar helaas is nog niet bekend wélke zorg waarheen gaat”, reageert woordvoerster Johanna Jansma.