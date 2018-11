’Dierentuinen nuttig’

Bij een incident in een dierentuin proberen de verzorgers in te grijpen en een deskundige dierenarts staat klaar om het dier te behandelen met hulp van liefdevolle verzorgers. Maar natuurlijk kan het weleens misgaan. Ook zouden veel mensen nooit bepaalde dieren in het echt kunnen zien als er geen dierentuinen waren.

Maar nog veel belangrijker zijn de uitgebalanceerde fokprogramma’s om diersoorten in stand te houden die worden bedreigd met uitsterven. Denkt Rob dat de dieren allemaal nog opgesloten zitten in een kooi? Misschien toch zelf eens ergens gaan kijken?

Rien van Ast,