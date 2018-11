’Top OM gegijzeld in gesloten cultuur’

„Er werken hier geweldige, bevlogen, hardwerkende en integere mensen. Maar integriteit is heel hard werken”, zegt ze. Wie zich niet gezien en onvoldoende gehoord weet, staat volgens haar geïsoleerd en kan niet op een integere en transparante manier werken. Nooy, die haar functie sinds 2010 vervulde, spreekt van een „afrekencultuur” en zou dat veranderd willen zien in een „aanspreekcultuur.”

„Nooy heeft het onderwerp integriteit op de kaart gezet bij het OM en menig lastige kwestie bespreekbaar gemaakt”, zegt het OM in een reactie. Een commissie „doet onderzoek naar verschillende kwesties rondom personeelsaangelegenheden. Het College van procureurs-generaal heeft daar zelf de opdracht voor gegeven”, aldus een woordvoerster. „De uitkomsten zullen dan ook zeer serieus ter hand worden genomen.”

De commissie onderzoekt onder meer een jarenlang verzwegen privérelatie binnen de Rotterdamse OM-top, waar NRC vaak over schreef. Oud-hoofdofficier Marc van Nimwegen had een liefdesrelatie met Marianne Bloos, die in 2011 onder zijn leiding werd benoemd tot hoofdofficier van justitie van het functioneel parket. Beiden zijn met buitengewoon verlof gestuurd. Vorige maand stapte de top van het OM Zeeland-West-Brabant op nadat extern onderzoek had aangetoond dat er een slechte werksfeer was en gebrek aan transparantie.