Fans NEC verzamelen zich bij Goffertstadion in Nijmegen

Voetbal

Sven Botman pakt Franse landstitel met Lille

Verdediger Sven Botman heeft met Lille de Franse titel veroverd. De koploper maakte in de laatste competitiewedstrijd bij middenmoter Angers geen fout: 1-2. De treffers van Lille kwamen in de eerste helft op naam van Jonathan David en Burak Yilmaz (strafschop). In de extra tijd kwam de thuisclub nog...