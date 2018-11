Jaar cel voor dodelijke bungeejump van Vera (17)

Verder moet hij de ouders van het Haagse meisje 140.000 euro betalen. Tegen de man was twee jaar geeist, maar omdat hij schuld bekende is de straf teruggebracht.

Omdat in Spanje celstraffen tot twee jaar niet worden uitgezeten, hoeft de veroordeelde ondernemer niet daadwerkelijk achter tralies.

De vraag is of de eigenaar de schadevergoeding kan betalen. Hij was niet verzekerd omdat hij zich niet aan de voorwaarden zou hebben gehouden.

Vera Mol was met een groep Nederlandse en Belgische jongeren in 2015 aan het kamperen in het gebied. Ze besloot te bungeejumpen bij het 32 meter hoge viaduct bij Virgen de la Penâ.

Het elastiek bleek niet goed vast te zitten waardoor ze te pletter viel. De gebrekkig Engels sprekende begeleider riep ’no jump’ terwijl zij het waarschijnlijk als ’now jump’ verstond.

