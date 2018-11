’Broedermoord’ afgemaakt met een kopschot

De zijn daad bekennende verdachte gaf tijdens de rechtszitting geen openheid van zaken over deze ’broedermoord’. Naar eigen zeggen draagt hij bepaalde geheimen over zichzelf en het slachtoffer met zich mee, waarover hij niet tegenover de rechters of in de openbaarheid wenst te verklaren. „Ik heb liever dat ik veroordeeld wordt, dan dat die dingen aan het licht komen”, verklaarde De V. „Ik had mezelf door de kop moeten schieten.”

Motief onopgehelderd

De ware toedracht blijft daarmee mogelijk voor altijd in nevelen gehuld, al houdt de verdachte het zelf op een soort wanhoopsdaad. Op details wenst hij evenwel niet in te gaan. Opmerkelijk genoeg stemde De V. al op voorhand met iedere strafoplegging in. „Wat het ook wordt, ik accepteer het.”

De verdediging bracht naar voren dat Alkanany, nadat De V. een schuld had afbetaald, meer geld van de verdachte eiste. Die zou door deze bedreigingen doodsbang zijn geworden. „Daniël heeft iemand doodgeschoten waarvan hij zielsveel hield”, beschreef zijn raadsvrouw. „Hij hoopte op het beste, maar was voorbereid op het ergste.”

Volgens de officier van justitie is het werkelijke motief voor het dodelijke voorval mogelijk gelegen in „gekrenkt vertrouwen.” Het tweetal was op enig moment ernstig gebrouilleerd geraakt, zo bleek uit recherchewerk en diverse getuigenverklaringen. Alkanany zou de dader onder meer mishandeld en uitgescholden hebben. Toch heeft de politie „niet kunnen vaststellen of er sprake is geweest van een afpersing”, aldus het Openbaar Ministerie.

Smoes

Een afgelegen en stil plekje, naast een spoorwegovergang in de buurtschap De Haandrik nabij Coevorden, was op zondag 4 maart het dramatische strijdtoneel. Het slachtoffer werd volgens het OM door De V. met een smoesje daarheen gelokt. Naar eigen zeggen had hij daar last van een zachte band en vroeg daarom Alkanany om hulp.

Na de dodelijke schietpartij reed De V. weg met de auto van het slachtoffer en meldde zichzelf even later bij het politiebureau in de Drentse stad. Maar agenten lieten hem niet binnen. Naar eigen aangeven uit pure frustratie schoot de verdachte toen een aantal keren op de voordeur van het pand. Hij werd alsnog opgepakt en biechtte op dat hij Alkanany had omgebracht. „Wat ik heb gedaan valt niet te verdedigen.”

Ook uit psychisch onderzoek is gebleken dat De V. klaarblijkelijk geen andere uitweg zag dan het levensdelict waarvan hij nu verdacht wordt.

De meervoudige strafkamer in Zwolle zal vermoedelijk over veertien dagen uitspraak doen.