Piloot sterft tijdens vlucht, co-piloot ’dacht dat hij grapje uithaalde’

Vanwege de felle wind had de co-piloot gevraagd of hij mee wilde vliegen. Voorafgaand aan de vlucht was hij opgewekt en vrolijk. Ze kenden elkaar goed en zijn laatste woorden waren: „Ziet er goed uit, er zit niets achter je”.

Uit een nieuw veiligheidsrapport over het incident op 29 juni 2022 blijkt dat de co-piloot dacht dat de piloot deed alsof hij sliep terwijl ze boven de luchthaven van Blackpool, in het noordoosten van Engeland, vlogen. Pas na de landing had de man door dat zijn compagnon een hartaanval had gekregen, en waarschuwde hij de hulpdiensten. Die kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen.