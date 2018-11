Code wit: eerste sneeuw is gevallen

De komende uren kan volgens Weeronline op meer plekken in het noordoosten van het land natte sneeuw vallen. In het zuidwesten, met name in Zeeland en de westelijke helft van Brabant, is komende nacht ook kans op wat natte sneeuw, bij temperaturen net boven nul. Het kan er woensdagochtend glad worden door bevriezing.

Vorig jaar viel de eerste sneeuw op 25 november. Van een record is bij lange na geen sprake: in 2015 was het op 14 oktober al wit op straat.