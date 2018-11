Tinder-crimineel Wouter krijgt deksel op neus

Ⓒ ANP

ASSEN - Voor het afpersen van zeven mannen die hij had benaderd via dating-app Tinder is Wouter A. (23) uit Ulft veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. De rechtbank in Assen legde hem daarbij een proeftijd van vijf jaar op en één jaar behandeling in een psychiatrische kliniek.