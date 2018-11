OM in hoger beroep na vrijspraak Uberchauffeur

Ⓒ PETRA URBAN

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van een 22-jarige taxichauffeur van Uber. De man kwam in maart vorig jaar in botsing met een 22-jarige fietsster, nadat hij een stilstaande bus had ingehaald. De vrouw overleefde de aanrijding niet.