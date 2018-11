Uitslag stelling: Zaak van arts en patiënt

De Tilburgse hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen vindt het niet verstandig om de euthanasiewetgeving te verruimen. Zo pleit D66 voor het toestaan van euthanasie bij ’voltooid leven’. Frissen vindt dat we ervoor moeten waken dat euthanasie ’gewoon’ wordt.

Voor het eerst sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002 gaat het openbaar ministerie een arts vervolgen voor het uitvoeren van euthanasie op een demente vrouw in een verpleeghuis. Het is onduidelijk of zij wel echt dood wilde. De meeste respondenten vinden het geen goede zaak dat de arts voor de rechter moet verschijnen. „De rechter kan en mag niet op de stoel van de arts gaan zitten.”

Artsen zullen hierdoor huiveriger worden om euthanasie uit voeren en dat is ook te begrijpen, zo stellen deze respondenten.

Frissen zou graag zien dat euthanasie altijd vooraf getoetst wordt bij de rechter en niet pas als de patiënt is overleden, maar bijna driekwart van de respondenten is het hier niet mee eens. „Euthanasie is een zaak van arts en patiënt. En niet van een rechter die geen enkele achtergrond kent,” vindt iemand. En: „Hij zou eens een maand moeten meelopen in een verzorgingshuis voor demente bejaarden. Frissen weet kennelijk niet waarover hij het heeft”.

De overgrote meerderheid vindt dat de huidige euthanasieprocedure al streng genoeg is of zelfs te streng. Een ervaringsdeskundige vertelt: „Ik werk zelf in een hospice. Aan euthanasie gaat een lang proces vooraf. Scanarts, is de bewoner nog ’wilsbekwaam’... Meteen na de euthanasie wordt de GGD en stadsarts ingeschakeld om te controleren of alles conform de regels is gebeurd. Is iemand niet meer ’wilsbekwaam’ dan wordt vaak gekozen voor sedatie, of dat zo geweldig is...!” Een ander schrijft: „Mijn vader had kanker. Leed vreselijk en wilde dood. Ik heb moeten vechten om dit voor elkaar te krijgen.”

Ruim driekwart meent dat er bij vergevorderde dementie sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden en een nog groter percentage (91%) vindt dat bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden euthanasie geoorloofd is. „Mijn beste vriend is ’heel’ jong aan dementie/alzheimer overleden. Dat laatste jaar had ik hem graag bespaard”, verklaart iemand.

Ook zijn veel respondenten (73%) voorstander van euthanasie bij ’voltooid leven’. „Ook beëindiging bij voltooid leven moet toegestaan worden en niet alleen bij ondraaglijk lijden. Indien dit verboden wordt zoeken mensen naar eigen wegen die voor anderen soms zeer confronterend kunnen zijn. Dat zou je niet moeten willen.”

Een minderheid vindt dat euthanasie helemaal niet meer moet kunnen - ’de mens wikt God beschikt’ -of wil dat de wetgeving wordt ingeperkt. „De grens wordt onder aanvoering van D66 steeds meer verlegd. Mijn vrouw is in haar eigen omgeving overleden aan longkanker. Waardig. Er zijn genoeg andere manieren om het lijden van de mens te verzachten. Palliatieve sedatie bijvoorbeeld. Als we dat vreselijke clubje van D66 de ruimte geven loopt straks iedereen rond met een pil in zijn broekzak.”