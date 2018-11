Ook Israël weigert migratiepact VN

Netanyahu heeft zijn ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten dat niet wordt meegedaan aan de officiële ondertekening van het verdrag in Marokko. In het migratiepact staan richtlijnen voor de omgang met migranten.

Het rechtse kamp in Israël zit al langer in de maag met migranten uit Afrika, die zich voornamelijk ophouden in Tel Aviv en het zuiden van het land.

Ook de Poolse regering spreekt zich uit tegen het internationale akkoord. Er zou in de tekst onvoldoende zijn gegarandeerd dat landen zelf het recht houden om te bepalen welke mensen worden toegelaten op hun grondgebied, bericht persbureau PAP.

Israël is niet het eerste land dat afhaakt. Eerder hebben ook de Verenigde Staten, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Bulgarije en Estland dat al gedaan. België twijfelt openlijk.

Kritiek

In het migratiepact staan richtlijnen voor de omgang met migranten. Het 34 pagina's tellende akkoord, dat voluit het 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' heet, moet zorgen dat migratiestromen in betere banen worden geleid. De ondertekening moet plaatsvinden tijdens een top die op 10 en 11 december wordt gehouden in Marrakesh. Landen die terughoudend zijn in het binnenhalen van migranten zijn kritisch over het verdrag.

De Nederlandse regering was eerst voorstander, maar de kritiek op het migratiepact wordt steeds massaler.

Zo is er de vrees dat rechters de niet-bindende richtlijn toch in concreet beleid kunnen veranderen, waarbij critici van het verdrag naar de Urgenda-zaak wijzen. Ook vragen veel politieke partijen zich af waarom Nederland überhaupt een verdrag steunt dat op allerlei manieren migratie moet vergemakkelijken, met onder meer informatiepunten langs belangrijke migratieroutes.

Juristen van de regering kijken nu in hoeverre het document juridisch bindend kan worden. Daarna ligt de bal vooral bij regeringspartijen CDA en VVD, omdat de coalitiepartners fel voorstander van het verdrag zijn.