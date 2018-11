Politiemedewerker vast voor corruptie

Ter illustratie. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Een 21-jarige politiemedewerker is in Amsterdam aangehouden op verdenking van schending van zijn ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en computervredebreuk. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou hij informatie uit politiesystemen tegen betaling hebben doorgegeven aan „personen die in de politiesystemen voorkomen.”