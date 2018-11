’Ziek van zwaar werk’

Ineens werd het me duidelijk, zij werkte als jong meisje van 16 jaar al in een fabriek. Nu, op deze leeftijd krijgt zij de ellende, opgedaan in haar jonge jaren. Mijn vorige hulp had ook als jong meisje in fabrieken gewerkt. Toen zij net 60 was, kreeg zij hartklachten. Gaan onze volksvertegenwoordigers wel eens een week - in wat voor fabriek dan ook – werken? Het is mensonterend om de AOW-leeftijd verder op te schroeven, zeker voor diegenen die zwaar werk verrichten. Er zijn hele groepen mensen die dit ongezonde werk moeten blijven doen, zodat wij met z’n allen zo prettig mogelijk kunnen leven.

Gonny Kalmeijer, Rosmalen