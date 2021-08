Bosbranden Algerije: 25 militairen omgekomen

President Abdelmadjid Tebboune condoleerde de nabestaanden van de 25 militairen op Twitter. Hij zei erbij dat ze meer dan honderd mensen in veiligheid hadden gebracht in de bergen van Bejaia en Tizi Ouzou. Het Noord-Afrikaanse land heeft hulp gevraagd aan de internationale gemeenschap en is in gesprek over het huren van blusvliegtuigen, aldus het staatshoofd op de staatstelevisie.

Lokale media berichten dat in meerdere provincies grote branden woeden. Er worden helikopters en blusvliegtuigen ingezet, bij temperaturen tot 46 graden. Ook in andere landen rond de Middellandse Zee zorgen hitte en droogte voor natuurbranden.