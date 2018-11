’Vader wilde een drenkeling redden’

Het zandstrand bij Lang Co, waar Dirk Wapstra omkwam bij een tragisch ongeval. Ⓒ Getty Images

AMEIDE - Hij wilde een Nederlandse reisgenoot in Vietnam redden die in zee in de problemen was geraakt, maar zijn heldhaftige poging werd Dirk Wapstra (65) zondag helaas fataal. De Zuid-Hollander, die net wat minder was gaan werken, was niet opgewassen tegen de sterke stromingen in de Zuid-Chinese Zee.