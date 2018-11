VVD-coryfee Bolkestein: teken VN-migratiepact niet

Dat zegt VVD-coryfee Frits Bolkestein tegenover EenVandaag. Met zijn oproep wil hij het kabinet behoeden voor ellende. ,,Het pact heeft het niet alleen over echte vluchtelingen, maar over alle migranten die hier naartoe willen komen.’’ Bolkestein leest in de afspraken ’een soort wenselijkheid dat alle migranten geholpen moeten worden en dat ze financiële ondersteuning dienen te krijgen. ,,We hebben het al druk genoeg met de opvang van echte vluchtelingen.’’

Staatssecretaris Harbers (Asiel) wil in december het pact bekrachtigen, maar politieke steun daarvoor is inmiddels wankel geworden. Terecht, denkt de oud-partijleider van de liberalen. ,,Er zal naar worden verwezen, advocaten zijn slim.’’ De VVD-partijbons denkt dat advocaten wensen die in het pact staan, willen toepassen voor ’bepaalde gevallen’.

"Ik neem alles wat hij zegt serieus en de juridische zorgen die wij hebben zijn ook serieus"

VVD-fractieleider Dijkhoff begrijpt de zorgen. ,,Ik neem alles wat hij zegt serieus en de juridische zorgen die wij hebben zijn ook serieus. Als die weggenomen kunnen worden dan zullen we het opnieuw wegen en als dat niet het geval is, kunnen we het niet tekenen.’’

Dijkhoff is het niet met Bolkestein eens dat iedere migrant hiermee dezelfde rechten krijgt als een vluchteling. „Het is niet juridisch bindend”, zegt de VVD-fractievoorzitter. „Als de juridische analyse dat zal uitwijzen hebben we een probleem.”

Juristen van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoeken of de soevereiniteit van Nederland gevaar loopt als het pact wordt bekrachtigd.

Israël en Polen ondertekenen het VN-migratiepact niet. Dat hebben de regeringen van de twee landen laten weten. Eerder haakten ook de Verenigde Staten, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Bulgarije en Estland al af.