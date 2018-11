Levenswerk na veertig jaar bruut gesloopt

Terwijl een verslagen John van Barneveld toekijkt, gooien medewerkers van een sloopbedrijf de resten van zijn snackkraampje in de afvalcontainer. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Epe - Vol ongeloof kijkt zestiger John van Barneveld hoe een kraan zijn karakteristieke snoephuisje met de grond gelijk maakt. Het is de manier waarop de gemeente Epe een eind maakt aan een geschil dat al vijf jaar doorettert. ,,In een paar uur tijd verdwijnt mijn levenswerk in de container.”