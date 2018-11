Doelwit Staatsliedenbuurt opnieuw getuige

Een verhoor van A. in oktober ontaardde in een confrontatie met een van de verdachten, waarbij in de rechtszaal over en weer bedreigingen en beledigingen werden geuit.

Op 29 december 2012 zouden de twee verdachten - Anouar B. en Adil A. - betrokken zijn geweest bij de enorme schietpartij, die het leven kostte aan twee jonge mannen. Benaouf A. zou het eigenlijk doelwit van de moordexpeditie zijn geweest, maar hij wist te ontkomen. Het geweld leidde een lange reeks dodelijk geweld in de Amsterdamse onderwereld in. A. geldt als een crimineel kopstuk en zit vast voor een liquidatie in Antwerpen.

De zaak staat in hoger beroep gepland voor meerdere dagen in december. De advocaten in de zaak vermoeden dat Benaouf A. heeft geprobeerd getuigen te beïnvloeden dan wel om te kopen. Op dat punt zal hij worden gehoord. Het hof wees op verzoek van de verdediging ook twee andere getuigen toe.

