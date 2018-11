Critici Kremlin tegen Russische Interpol-chef

Vertegenwoordigers van lidstaten van Interpol kiezen deze week de opvolger van de Chinees Meng Hongwei. Die verdween spoorloos in september en bleek later in eigen land te zijn opgepakt op verdenking van corruptie. De Rus Prokoptsjoek geldt als één van de favorieten om de functie over te nemen.

Chodorkovski en Browder gaven een gezamenlijke persconferentie in Londen om zich uit te spreken tegen de kandidatuur van Prokoptsjoek. Als een Russische functionaris aan het hoofd komt te staan van de politiedienst, is dat volgens Browder „alsof de maffia de leiding krijgt.”

Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het opgenomen voor Prokoptsjoek, die momenteel al een hoge functie heeft binnen de politiedienst. Daar blijkt volgens het departement wel uit dat de Rus veel vertrouwen geniet binnen de organisatie. Hij zou als hoogste baas alleen de belangen van Interpol behartigen, aldus het ministerie.