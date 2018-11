Iconische gezichten van Amsterdam

Voetballegende Johan Cruijff (l.) in het atelier van Cobra-icoon Karel Appel. Ⓒ Nico Koster

De in Amsterdam-Oost geboren fotograaf Nico Koster (78) dook in zijn goed gevulde archieven en selecteerde voor zijn nieuwe boek iconische plaatjes uit de stad. Een mengeling tussen fraaie stadsgezichten en portretten van bijzondere, creatieve inwoners is het resultaat.