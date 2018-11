We houden weer van Oranje

Memphis Depay viert de 2-2 na afloop van het laatste duel in de groepsfase van de Nations League tegen Duitsland. Ⓒ ANP

„Dit is een goed stel hoor”, zo kenschetste NOS-commentator Theo Reitsma in 1988 het Oranje dat Europees kampioen werd in Duitsland. Precies dertig jaar later staat er opnieuw een ploeg met een prima uitstraling. Het afgelopen jaren weinig verwende legioen omarmt dit jonge Nederlands elftal weer: „Leuke gasten zonder rare fratsen die voor elkaar willen knokken.”