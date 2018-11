Geen spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad

Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) beloofde de Tweede Kamer onlangs om te kijken of deze zorgvormen terug zouden kunnen keren naar Lelystad, maar moet vooralsnog nul op het rekest geven.

Volgens hem is er op dit moment onvoldoende personeel. Er zijn vooral te weinig kinderartsen in de regio en ook voor operatiekamers zijn er tekorten, laat hij aan het parlement weten. Voor minder spoedeisende hulp kunnen bewoners overdag en inde avonduren wel gewoon in Lelystad terecht. Het gaat dan om eenvoudige botbreuken, hechtingen en röntgenfoto’s. Als deze ingrepen ’s nachts moeten worden gedaan dan moet dan in ziekenhuizen elders in de omgeving.

Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal gaat wel de poliklinieken van het failliete ziekenhuis in Lelystad overnemen. Ook beziet verzekeraar Zilveren Kruis of er wel een eerstelijns geboortecentrum in de stad kan komen.

Mensen die in Lelystad en omgeving wonen en spoedeisende hulp nodig hebben zullen vooralsnog naar Almere moeten worden gebracht waar wel operatiekamers zijn en een intensive care.

Op papier wordt daarmee aan de regels voldaan. Almere, Sneek, Heerenveen, Zwolle en Harderwijk moeten voor ambulances binnen 45 minuten bereikbaar kunnen zijn. Dat is de norm die daarvoor geldt.