Nuchter naar de stembus

Echtpaar Meijer loopt met hun pasgeboren eerste kleinkind. „Moeder is uit Noordwijkerhout, vader uit Noordwijk”, zegt Jeannette Meijer over het geslaagde fusieproduct. Ⓒ Hielco Kuipers

Het gaat aan de meeste Nederlanders voorbij, maar woensdag is het in 37 gemeenten toch echt een feest van de democratie. In die gemeenten worden nieuwe gemeenteraden gekozen tijdens de zogeheten herindelingsverkiezingen. Want uit die tientallen gemeenten ontstaan per 1 januari twaalf nieuwe fusiegemeenten. Zoals de gemeente Noordwijk.