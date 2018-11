Egeltje Strider onder het mes: ’Dit is prachtig’

Strider is onder het mes geweest en zal naar verwachting volledig herstellen. Ⓒ Sterklinie Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het egeltje Strider dat afgelopen vrijdag met twee gebroken achterpootjes naar de Dierenambulance in Alphen aan den Rijn werd gebracht, is onder het mes gegaan. Zijn pootjes werden dinsdag in de Sterkliniek voorzien van twee kleine spalkjes. Met behulp van een gas werd het egeltje onder narcose gebracht en begon het precisiewerkje.