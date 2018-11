Opruimen blokkades stopt Frans protest niet

Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner heeft gezegd dat de protesten uit de hand lopen en daarom desnoods met geweld moeten worden gestopt. Sinds de grote manifestaties van zaterdag zijn er twee doden en meer dan 550 gewonden gevallen, onder wie zeventien zwaargewonden. Dinsdag overleed een motorrijder die eerder ernstig gewond raakte toen hij in botsing kwam bij een blokkade bij Valence.

Afgelopen zaterdag waren er bijna 300.000 mensen op de been, veelal in gele hesjes gestoken. Hun spontane en chaotische protesten worden gesymboliseerd door de gele hesje, de 'gilets jaunes'. Die blokkeerden wegen, oliedepots en bedrijven. De demonstranten vrezen dat hun koopkracht achteruit holt door het beleid van de regering van president Macron. Die wil met accijnsverhogingen bereiken dat de Fransen minder gebruikmaken van de auto. Volgens de regering is dat nodig voor het terugdringen van vervuiling en een beter klimaat.

De 'gilets jaunes' willen zaterdag 24 november weer een grote protestdag houden. Hun plan om naar het Place de la Concorde in Parijs te gaan is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken om veiligheidsredenen niet toelaatbaar. President Macron heeft de betogers dinsdag opgeroepen tot een dialoog zonder aan te geven of hij tot concessies bereid is. Tal van bedrijven- of handelsorganisaties hebben geklaagd dat ze grote schade leiden door de versperringen van het verkeer.

Op het Franse eiland La Réunion (500 kilometer ten oosten van Madagaskar) zijn protesten tegen de prijsverhogingen uit de hand gelopen. Het eiland, met circa 1 miljoen inwoners, wordt geplaagd door geweld en brandstichting. Er is dinsdagavond een uitgaansverbod afgekondigd en de luchthaven is gesloten. Bij talrijke gewelddadigheden en plunderingen zijn meer dan vijftig mensen gearresteerd. Volgens minister van Overzeese Gebiedsdelen Annick Girardin is het geweld het werk van jeugdbendes.